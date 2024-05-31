31 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi! #128220

31 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Mayıs 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Kapsamında Akdedilen 2021 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Planına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 17/4/2024 ve 24/4/2024 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8577)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8578)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Zerzevatçı Mahallesi Etabı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8579)

–– Balıkesir İlinde Kurulacak Günaydın RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Belirtilen Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8580)

–– R3-Malatya-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya, Erzincan ve Sivas İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8281)

–– 154 kV R3-Trabzon-1 RES TM-R3-Bayburt-5 RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8582)

–– 154 kV R3-Karaman-1 RES TM-Kepezkaya Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8583)

–– 154 kV Ulus Transformatör Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8584)

–– 400/154 kV Bursa Batı TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8585)

–– Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı Projesi (KOP) Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8586)

–– Şarkikaraağaç İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8587)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)

YÖNETMELİKLER

–– Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2019/26843 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2018/37889 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2019/34998 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2024 Tarihli ve 2020/22431 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2019/14799 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri