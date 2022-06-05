Sancaktepe'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Sancaktepe'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Hilal Mahallesi Hatip Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Apartman sakinleri binayı boşalttı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar meydana geldi.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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