Bizzat bakan teslim etti! Yurt dışına giden ikinci Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı'na hediye edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Togg aracını teslim etmek için Taşkent'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı kabul etti. Görüşmenin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Togg'un teslim töreni gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE'NİN NELER YAPABİLECEĞİNİN GÖSTERGESİ"

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bekir Cem Köksal, Murat Yalçıntaş ve Serkan Öztürk ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı. TX10 akıllı cihazın anahtarını Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim eden Varank, "Bu otomobil, Bursa'da üretiliyor. Bursa'nın en meşhur tatlısı ise kestane şekeri. Onu da sizlere Bursalıların hediyesi olarak takdim ediyoruz." dedi.

Mirziyoyev de, söz konusu hediyeden dolayı şükranlarını dile getirerek elektrikli otomobil üretimi alanında elde edilen büyük başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti. Mirziyoyev, "Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye'nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır." dedi.

MİRZİYOYEV, TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇEREK ŞEHİR TURU ATTI

Hisarcıklıoğlu da Devrim Otomobili ve Togg'un kompozisyonundan oluşan bir eseri Mirziyoyev'e takdim etti. Eser hakkında Mirziyoyev'e bilgi veren Varank, "Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle ve en son teknoloji ile tamamladık." ifadesini kullandı. Törenin ardından direksiyona geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yanına Bakan Varank'ı ve Hisarcıklıoğlu'nu alarak Taşkent caddelerinde tur attı. Bakan Varank'ın ikili görüşme esnasında üzerine Togg'un üretildiği Bursa'nın plaka numarası olan 16 rakamı ile Mirziyoyev yazan Bursaspor formasını Mirziyoyev'e hediye ettiği öğrenildi.