DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Temasları kapsamında kentte bulunan Varank, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan STEM Koordinasyon Merkezi'ni gezdi.

Merkez önündeki stantları inceleyip öğrencilerle sohbet eden Varank, ardından merkezi gezip projeleri yerinde gördü, öğrencilerden bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Bireylere Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi'ni de inceleyen Varank, sınıflarda eğitim gören çocuk ve gençlerle sohbet etti.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali,

AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt ve İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın eşlik etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını da ziyaret eden Varank, İl Başkanı Aydın ile görüştü ve partililerle toplantı yaptı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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