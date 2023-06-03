Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Samsun'un doğu ve Ordu'nun batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Samsun'un doğu ve Ordu'nun batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un doğusunda Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Ayvacık, Asarcık ile Ordu'nun batısındaki Ünye, İkizce, Çaybaşı ilçelerinde önümüzdeki iki saatlik periyotta gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

su baskını Samsun Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title