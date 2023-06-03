Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'un doğu ve Ordu'nun batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Samsun'un doğu ve Ordu'nun batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un doğusunda Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Ayvacık, Asarcık ile Ordu'nun batısındaki Ünye, İkizce, Çaybaşı ilçelerinde önümüzdeki iki saatlik periyotta gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.