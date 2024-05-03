Orman Benim etkinliğiyle orman yangınlarına önleyici tedbirler alındı

Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da, orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası Samsun'da da yapıldı.

Kampanya kapsamında öğrencilerle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ağaçlandırma alanında torbalarla çöp topladı.

Programa katılan Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, gazetecilere, kendilerinin de farkındalık kampanyasına katıldıklarını söyledi.

Ormanları temizleyip yangınlara sebep olan insan atıklarını topladıklarını belirten Yıldız, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı ve bunun önemli kısmı da insanların ormanlara bıraktıkları atıklardan kaynaklanıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Çorum

Çorum'da da kampanya kapsamında öğrencilerle sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri, Sanayi Sitesi civarındaki ağaçlandırma alanında çevre temizliği yaptı.

Temizlik çalışmasına katılanlar, onlarca torba dolusu çöp topladı.

Etkinliğe katılan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'un yüzölçümünün yüzde 38'inin ormanlık alanlardan oluştuğunu, temizlik yapılarak ormanlık alanlarla ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Son 20 yılda 94 milyonun üzerinde fidan dikildiğine işaret eden Dağlı, "Bunları korumakla yükümlüyüz. Ne yazık ki ilimiz orman varlığının yanında orman yangınlarına da maruz kalıyor, risk teşkil ediyor. Yaz döneminde orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla ormanlara girişler yasaklanacak. Ormanlara giriş, ormanlarda piknik yapmak, ateş yakmak yasak olacak. Önceki yıllarda olduğu gibi yine bunu halkımızla paylaşacağız." dedi.

Vatandaşlara ormanları koruma konusunda çağrıda bulunan Dağlı, "Ormanlara kesinlikle piknik yapmak amacıyla girmeyelim, ateş yakmayalım. Kaldı ki kalan parçalar, pet şişeler, camlar ve diğer benzeri kalıntılardan yangın çıktığını biliyoruz. Bu yeşil canlar, hepimizin canları. Yeşil vatanımızı da korumakla yükümlüyüz." ifadesini kullandı.

TEMA Vakfı Çorum Temsilcisi Semra Şahin de ağaçların arasında pet şişe, cam kırıkları, poşet ve plastik atıklar bulduklarını anlatarak, devletin ormanları temizlemek için çalışma yaptığını ancak yalnızca temizlemenin yeterli olmadığını vurguladı.

Şahin, "Önce kirletmemek gerekir. Lütfen önce temiz olmayı deneyelim. Bu sadece Çorum'un, Anadolu'nun problemi de değil, dünyanın problemi. Artık okyanusta kocaman çöp yığınından oluşan bir kıtamız var. Yine çok yakın bir lokasyonda bir kıta daha oluşuyor." diye konuştu.

Tokat

Tokat'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında Topçam Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda program düzenlendi.

Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, öğrenciler, öğretmenler, jandarma, polis ve orman personeli ile temizlik yapacaklarını belirterek, "Lütfen doğaya çöp atmayalım. Doğamızı kirletmeyelim." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya katılanlar, ellerindeki poşetlere topladıkları çöpleri doldurdu.

Etkinlikte yaklaşık 20 poşet çöp toplandı.

Amasya

Amasya'da da ormanlarda bulunan yangınlara karşı zararlı madde ve çöpler, düzenlenen etkinlikle toplandı.

Amasya Millet Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yılmaz Doruk, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, gazetecilere, sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları açısından riskli bir döneme girildiğini söyledi.

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Özer, "İnsanoğlu olarak ormana bıraktığımız atıklar, maalesef yangınlarda bize büyük sıkıntı yaşatıyor. Bu farkındalığı ortaya koymak, toplumun bu yönde dikkatini çekmek amacıyla Bakanlığımız himayelerinde program düzenlendi. İnşallah bu kampanya sayesinde insanlarımızın ormanlardaki bu çöplere biraz daha dikkat etmeleri konusunda duyarlılık oluşur." diye konuştu.

Kastamonu

"Orman Benim" kampanyası kapsamında Doğu Çevre Yolu'nun Çerçi köyü mevkisinde program düzenlendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı meydana geldiğini belirtti.

Herkesin orman yangını konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine işaret eden Dallı, şunları söyledi:

"Hepimizin göstereceği küçük hassasiyetler, çok büyük zararlardan ormanlarımızı korumamızı sağlayabilir. İklim değişikliği etkisiyle sıcaklıkların artması sonucu bu yangınlar daha önceki dönemlere göre çok daha hızlı yayılıyor. Bu yangınlarla mücadele etmek her geçen yıl daha da zorlaşır hale geliyor. Devletimiz araç gereç olarak, insan olarak bu işe çok büyük kaynak ayırmasına, adeta ordu teşkil edilmesine rağmen orman yangınlarını söndürmek hayli zor iş. Önleyici tedbirleri artırmaktan başka bu konuda yapılabilecek aslında daha iyi bir şey yok. Yapabileceğimiz en iyi şey, önlemlerimizi vaktinde alıp duyarlı davranıp orman yangınları çıkmadan önlemek."

Programda, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı komandoları ve katılımcılar, yol kenarındaki ormanlık alana atılan çöpleri topladı.