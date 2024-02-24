Samsun'un Bafra ilçesinde trafik denetimi yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla yapılan denetimde, 29 sürücüye toplam 54 bin lira ceza kesildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler mevkisinde emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, ışık ihlali, belge denetimi, araç ve sürücüleri denetledi.
Uygulama kapsamında 218 aracı denetleyen ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 29 sürücüye toplam 54 bin lira ceza kesti.