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Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerine silahlı saldırı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaat firmasına ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda iş yerinin camları ile park halindeki bir araca kurşunlar isabet etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Kavak Pınar Mahallesi 19 Mayıs Geçit Sokak'ta, bir inşaat firmasına ait işyerine sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Kurşunlar iş yerinin camları ile park halindeki bir araca isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, iş yerine silahlı saldırı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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