Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat G. ve Ümit İ'nin ikametlerinde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tek kırma tüfek, eski tip toplu tabanca, bıçak ve bir miktar esrar ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesindeki iki evde yapılan aramada 4 silah ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat G. ve Ümit İ'nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tek kırma tüfek, eski tip toplu olarak tabir edilen tabanca, bıçak ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.