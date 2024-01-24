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Samsun TSO Üyelerine Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimi

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), üyelerine yönelik 'Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi' düzenledi. Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, oda üyelerine yeni nesil girişimcilik modelleri ve stratejileri ile Türk girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi verildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) oda üyelerine yönelik "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi" düzenledi.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, TSO'nun Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde oda üyelerine, "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri" ve "Türk Girişimcilik Ekosistemi" konuları hakkında bilgi verildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı konuşmada, inovasyonu teşvik etmek ve iş stratejilerini güncellemek amacıyla eğitimlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Murzioğlu, oda üyelerini hızla değişen koşullara ayak uydurmaları için çeşitli eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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