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Samsun güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Erdi Demür - Güncel
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Samsun güne sisle uyandıSAMSUN Samsun güne sis ve puslu bir hava ile uyandı.

Samsun güne sisle uyandı

SAMSUN Samsun güne sis ve puslu bir hava ile uyandı.

Samsun'da yağmurlu günlerin ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Daha sonra deniz tarafından gelen sis ise şehri kapladı. İlerleyen saatlerde sis kalkarken, yerini pusa bıraktı. Doğu tarafından esen rüzgarla şehre sanayi bölgesinin azot kokusu yayıldı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağı raporlarına göre şehir merkezindeki hava kirliliği oranı son birkaç günde hassas ve orta seviyelere ulaştı. 19-20 Nisan arasında hassas ve orta seviyede seyreden hava kirliliği bugün itibariyle ölçülen verilere göre normal seviyelere indi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Güncel

Hava Kirliliği, Samsun, Güncel, Haberler

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