Samsun'da yapılan uygulamalarda 6 kişi hakkında işlem yapıldı
Samsun'un Yakakent ve Salıpazarı ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, ruhsatsız tabanca, fişekler ve bıçaklar ele geçirildi. Toplamda 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Samsun'un Yakakent ve Salıpazarı ilçelerindeki uygulamalarda 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinop- Samsun karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri şok uygulamasında, bir araçta yastığa zulalanmış ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 55 fişek, 3 bıçak ve radar tespit cihazı ele geçirdi.
Uygulamada, 4 kişiye toplam 18 bin 461 lira ceza uygulandı.
Salıpazarı ilçesindeki uygulamada ise 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 şarjör, 9 milimetre çapında 93 fişek, 3 bıçak ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.