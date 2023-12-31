Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda T.B.S'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrarlı sigara, uyuşturucu kullanma aparatı ve sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B.S. emniyete götürüldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonda T.B.S'nin evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap, 1 esrarlı sigara, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.B.S. işlemleri için emniyete götürüldü.