Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Bin 998 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 bin 998 sentetik ecza ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını değerlendirerek belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, T.Ç. ve O.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramada, 18 bin 998 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği bulundu.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 bin 998 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını değerlendirerek belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde T.Ç. ve O.Ç'nin ikametlerinde yaptıkları aramada, 18 bin 998 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği buldu.
İki şüpheli gözaltına alındı.