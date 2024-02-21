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Samsun'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ramazan İnan (43) yönetimindeki 55 AIL 791 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran Cengiz İşleyen'in (39) kullandığı 55 D 4517 plakalı dolmuşa ardından Serkan Gürkan Yücel'in (33) kullandığı 55 ZC 797 plakalı su yüklü tırın çekicisine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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