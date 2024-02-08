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Samsun'da tarihi eser operasyonu: 186 sikke ve 4 obje ele geçirildi

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Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda çeşitli dönemlere ait 186 sikke ile 4 obje ele geçirdi.

Şüpheliler Z.G. ve T.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Yakakent Alaçam Samsun Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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