Samsun'da tarihi eser operasyonu: 186 sikke ve 4 obje ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda çeşitli dönemlere ait 186 sikke ile 4 obje ele geçirdi.
Şüpheliler Z.G. ve T.Ç. gözaltına alındı.