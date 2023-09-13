Samsun'da silah zoruyla kaçırılan doktor kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir doktor, silah zoruyla otomobile bindirilip kaçırıldı. Polis ekipleri tarafından kurtarılan doktorun kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.