Samsun'da silah zoruyla kaçırılan doktor kurtarıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir doktor, silah zoruyla otomobile bindirilip kaçırıldı. Polis ekipleri tarafından kurtarılan doktorun kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde silah zoruyla otomobile bindirilip kaçırılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, polis tarafından kurtarıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Atakum ilçesi Çağaloğlu Bulvarı'ndaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip, kaçırıldı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun- Ankara karayolunda uygulama noktasında şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu. Dr. Erdem'i serbest bırakan şüpheli, otomobiliyle kaçtı.
Polis ekipleri, G.E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.