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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerle yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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