Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerle yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.