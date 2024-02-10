Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, M.S. ve G.S'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 80 tabanca fişeği ile kenevir tohumları ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.