Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte içki üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, adresten kamyonete etil alkol sevkiyatı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ü. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.