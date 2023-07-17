Samsun'da Rüzgarlı Hava ve Rip Akıntısı Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, rüzgarlı hava ve rip akıntısına dikkat çekerek, kentteki 7 bölgede denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Vali Dağlı, kamu kurumları ve belediyelerin ortak çalışma başlattığını belirtti ve vatandaşlara rüzgarlı havalarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, rüzgarlı hava ile rip akıntısına dikkati çekip, kentteki 7 bölgede denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Dağlı, hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Bülent Şirin'den bilgi aldı. Bölgedeki boğulma vakalarına karşı kamu kurumları ve belediyelerce tedbirlerin alındığını kaydeden Dağlı, özellikle rüzgarlı havalar için çalışma başlatıldığını belirtti. Dağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında ortak çalışma başlatıldığını söyledi.

'RİP AKINTISI' UYARISI

Halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen rip akıntısına dikkati çekip, Samsun'un bu noktada risk taşıdığını söyleyen Dağlı, 7 bölgede denize girilmesinin yasaklandığını belirtti. Dağlı, 14 Temmuz'dan itibaren Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı'nın bitiminden Ünye istikametine doğru olan 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy (Costal) Sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru olan 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasındaki sahil şeridi, Polis Koleji ile Dereköy Balıkçı Barınağı, Dereköy Balıkçı Barınağı-Aquapark arasındaki 1,22 kilometrelik sahil şeridi ve Yakakent ilçesi Meydan ile doğu istikametindeki Bahçelievler'in bitiminde denize girilmesinin yasaklandığını vurguladı.

'RÜZGARLI HAVALARDA DENİZE GİRMEYİN'

Vali Dağlı, Özellikle rüzgarlı havalarda içe çeken akıntıların yaşandığı sahillerimizde bu konu hakkında bilinçli olmalı. Bu akıntının profesyonel veya amatör fark etmeksizin tüm yüzücüleri etkilediğini aklımızdan çıkartmamalıyız. Vatandaşlarımızdan yüzmenin yasak olduğu bölgelerde denize girmemelerini, yüzme alanı olarak belirlenen yerleri ve cankurtaran bulunan sahilleri kullanmalarını, sahillerimizdeki uyarı tabelalarına uymalarını, meteorolojik uyarıları ciddiye almalarını, sahil ve denizlerimizde riskli hareketlerden kaçınmalarını, çocuklarından kesinlikle ayrılmamalarını ve rüzgarlı havalarda denize girmemelerini önemle istirham ediyorum. Bunun yanında tüm vatandaşlarımızın her ihtimali göz önünde bulundurarak, hayat kurtaracak doğru ve bilinçli müdahaleyi öğrenmeleri de büyük önem arz etmektedir dedi. (DHA)