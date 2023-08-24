Samsun'da Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde 4 ay önce pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kavak ilçesinde dört ay önce meydana gelen olayda iddiaya göre, B.B. aralarında tartışma çıkan Seyit Ahmet Günay'ın (26) evinin önüne giderek telefonla arayıp aşağı gelmesini söyledi. Seyit Ahmet Günay evinin önüne çıktığı sırada B.B. yanında getirdiği pompalı tüfekle onun yüzüne ateş etti. Yakın mesafeden acılan ateşle ağır yaralanan Günay, Kavak Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık dört aydır yoğun bakımda tedavi gören genç dün gece sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ak Parti Kavak İlçe Başkanı'nın yeğeni

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır'ın yeğeni olduğu öğrenilen Seyit Ahmet Günay'ın cenazesi bugün Kavak Yörgüçpaşa Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olayın ardından Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan saldırgan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. - SAMSUN