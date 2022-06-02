Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

M.M.K'nin kullandığı 55 AAB 746 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Söğüt'e (69) çarptı.

Ağır yaralanan Söğüt, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.M.K, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

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