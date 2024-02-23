Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan ve yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sezgin A'nın (47) kullandığı 34 UE 4810 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Dalaman Sokak'ta Mecit K. (43) yönetimindeki 55 AHV 160 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.