Üye Girişi
Haberler

Samsun'da düzenlenen konferansta Milli Mücadele ve 19 Mayıs ele alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, Milli Mücadele'nin önemi ve 19 Mayıs'ın gençlere anlamı üzerine konuşmalar yapıldı. Konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan konuşmacı olarak katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Milli Mücadele'de 19 Mayıs ve Samsun" konferansı gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezince Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, konuşmacı olarak katıldı.

Çağlayan, Samsun'un Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının çakıldığı, ilk ateşin yakıldığı yer olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk savaşlardaki başarılarıyla büyük bir asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlılık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insanseverlik değerleriyle de evrensel bir kişi olmuştur." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da Milli Mücadele'nin başlangıç meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ı gençlere unutturmamak adına düzenlenan konferansa katkı veren Çağlayan'a teşekkür etti.

Konferansa İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Bafra Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Avcı ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kaya Tuncer Çağlayan Gençlik Haftası Çağlayan 19 Mayıs Gençlik Samsun Bafra Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

 Reisi'nin ölümü sonrası İran'da taht oyunları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu

Reisi'nin ölümü sonrası İran'da taht oyunları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu

Bakmadan Geçme

Lise müdürü ve oğlunun darp ettiği yaşlı adam öldü! Ölüm nedeni belli oldu mu? Olay ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 21 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı! Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Nagihan elendi mi? 21 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 21 Mayıs Survivor elenen isim! Resmi Gazete bugün (21 Mayıs) kararları neler? Romanyalılara Türkiye vizesi kalktı! Resmi Gazete atama kararları 2024! Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor? Milli yasta bankalar açık mı? 21 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? X çöktü mü, Twitter çöktü mü, sorun mu var, problem ne? 21 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title