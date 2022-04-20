Samsun'da kumar operasyonunda 5 kişiye para cezası verildi - Haberler

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Samsun'da kumar operasyonunda 5 kişiye para cezası verildi

AA - İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da kumar operasyonunda 5 kişiye para cezası verildi

Samsun'da kumar için yer temin eden ve oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza uygulandı.

Samsun'da kumar için yer temin eden ve oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri kumar, tombala ve oyun makineleri adı altında 47 ekip ve 141 personel ile kahvehane, çay ocağı ve ruhsatsız işletmelere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 bin 58 şahsın GBT sorgusu yapılırken 8 kişinin aranan şahıs olduğu belirlendi.

Denetimlerde 170 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı, iki iş yerinde kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği için tutanak tutuldu.

Kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapılarak kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira, 3 şahsa kapalı alanda sigara kullanmaktan 831 lira idari para cezası uygulandı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Samsun, Kumar, Güncel, Haberler

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