Samsun'da Köprüden Dereye Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Ayşe Kavaklı'nın kullandığı otomobil, köprüden dereye düşerek 2'si çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.