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Samsun'da Karısının Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde, karısının arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının eşiyle ayrı yaşamalarından sorumlu tuttuğu için genç kadını bıçakladığı ileri sürülmüştü.

Samsun'un Bafra ilçesinde, karısının arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Tabakhane Mahallesi Emir Efendi Caddesi'nde dün bıçakladığı Eda Yiğit'in (27) ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan Güven A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye gönderildi.

İlçede 19 Şubat'ta berber Güven A, tartıştığı eşinin arkadaşı Eda Yiğit'i bıçakla ağır yaralamış, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde gözaltına aldığı Güven A'nın, eşiyle ayrı yaşamalarından sorumlu tuttuğu için genç kadını bıçakladığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Adliye Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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