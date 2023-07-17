Samsun'da Karadeniz'in İlk Gıda Bankası AtaMarket'ten 8 Bin 200 Hane Faydalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye tarafından pandemi döneminde hizmete açılan Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'ten bugüne kadar 1850'si depremzede 8 bin 200 hane faydalandı, 325 kalemden 155 bin 500 adet ürün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye tarafından pandemi döneminde hizmete açılan Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'ten bugüne kadar 1850'si depremzede 8 bin 200 hane faydalandı, 325 kalemden 155 bin 500 adet ürün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünden hareketle 2021 yılının Ekim ayında Atakum Belediyesi Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde hizmete açılan AtaMarket'le, Atakum'da örnek bir dayanışma sergileniyor. Karadeniz Bölgesi'nin ilk gıda bankası olma özelliği taşıyan AtaMarket'te faaliyete başladığı günden itibaren çalışmalar hız kesmedi.

Atakart ile örnek dayanışma

Marketten bugüne dek Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Müdürlüğü'ne başvuru yapan 1850'si depremzede aileler olmak üzere 8 bin 200 hane faydalandı. Müdürlük tarafından ailelere gelir durumları, birey sayısı, hanede öğrenci veya engelli bireyin bulunması gibi etkenler değerlendirilerek puanların yüklendiği AtaKart verildi. Hak sahipleri kartlara yüklenen 75 ila 300 arasında değişen puanlarla, aylık gıda, temizlik ve hijyen ürünleri ihtiyaçlarını karşıladı. AtaMarket'le yardımseverlerin bağışları ile edinilen 325 kalemden 155 bin 500 ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Bugüne kadar 1 milyon 86 bin 535 puanlık ürüne erişim sağlanırken, ürünlerin tutarı 16 milyon 300 bin TL olarak tespit edildi. En çok tercih edilen ürünler sıvı yağ, çay, şeker ve yumurta oldu.

Vergi avantajı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyenler, Atakum Belediyesi'nin gıda bankacılığında paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği'ne gıda, giyim eşyası, temizlik ürünlerinin yanı sıra nakdi bağış yapabiliyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ve kurumlar, ticari faaliyetlerini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, giyim eşyası ve temizlik ürünlerini Özgür Bölüşüm Derneği'ne "İhtiyaç sahiplerine yardım karşılığında bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyorlar. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/10 maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. - SAMSUN