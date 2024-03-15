Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 1 ton etil alkol, 31 bin 360 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 35 bin 800 sahte bandrollü boş makaron, 21 bin sigara paketi, 3 elektrikli sigara sarma makinesi ve gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.