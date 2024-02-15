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Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi ve adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Samsun'da gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 49 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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