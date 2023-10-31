Samsun'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Samsun'da Havzalı Kadınlar Platformu tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi. Kermesin açılışına katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İsrail'in zulmü altında olan Filistinli kardeşlerin yanında olduklarını belirtti. Havzalı kadınlar da İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınayarak dua etmekle yetinmeyip elimizden geleni yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Samsun'da, Havzalı Kadınlar Platformu tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik ve AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Ümran Uğurlu başkanlığında oluşturulan Havza Kadınlar Platformu tarafından, Havza Belediyesi desteğiyle Kevser Camisi önünde açılan kermes, dört gün sürecek.

Kermesin açılışına katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kermeste emeği geçen ve katkı verenlere teşekkür ederek, "Rabb'im yapmış oldukları ve yapacakları hayırları kabul eylesin. İsrail zulmü altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. 'Karınca misali safımız belli olsun' diyen kadın kardeşlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Sevil Çelik de Gazze'ye saldırıda bulunan İsrail'i kınayarak, "Her zaman Filistin'in yanındayız. İsrail'in insanlık dışı, kadın, çoluk çocuk gözetmeden devam ettiği katliamın bir an önce durdurulması lazım. Bunun için dua ediyoruz ama dua tek başına yetmiyor. Havzalı kadınlar olarak elimizden geleni yapmanın gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Özdemir ve katılımcılar, kermesi gezerek alışveriş yaptı.

Kermesin açılışına AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Köz de katıldı.