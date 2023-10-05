Samsun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2 yaralı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada Recep Konaçoğlu ve Burhan Parlak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Demir döküm kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Recep Konaçoğlu ve Burhan Parlak yaralandı. Patlamanın ardından işçiler yaralı arkadaşlarını bölgeden uzaklaştırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.