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Samsun'da çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Yılmaz Yücebaş'a ait giriş kattaki evde sobadan çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çıkan yangın sonucu binanın birinci katında yaşayan Şükriye Erol ile ikinci katında ikamet eden Şenay Akay ve Abdulrauf Akay dumandan etkilendi.

Şenay Akay ve Abdulrauf Akay ayakta tedavi edilirken Şükriye Erol ise 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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