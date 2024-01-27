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Samsun'da çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan çocuklar tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde Cihan Yıldırım'a ait evde iddiaya göre sobadan yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Burak (13) ve kardeşi İlyas Yıldırım (11) dumandan etkilendi.

Çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun Çocuk İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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