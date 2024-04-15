Üye Girişi
Haberler

Samsun'da bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yeni Cami Mahallesi'nde sosyal medyada tartışan 2 kişi akşam bir parkta buluşarak tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.C.O. (16) bıçakla E.K.'yı (19) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

E.K., ise Ü.C.O'nun bıçağını elinden alıp kendisini yaralayan kişiyi aynı bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.K. Bafra Devlet Hastanesine, diğer yaralı Ü.C.O. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan yaralılar, tedavilerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Alaçam Samsun Kavga Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 16 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kabine Toplantısı konuları neler? 15 Nisan Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Threads tekrar ne zaman açılacak? Threads tekrar açılacak mı, tamamen mi kapatılıyor? 30 Kasım hangi burç? Kasım'ın 30'u hangi burçtur? 30 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 30 Kasım hangi burca ait? Tecvid nedir? Kuran'da Tecvid ne demektir? Tecvid kelimesinin tanımı ve anlamı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title