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Samsun'da Akrabasını Tabancayla Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. İddiaya göre, Ekrem Sezgin tarafından öldürülen Bahri Sezgin'in katili jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Müstecep Mahallesi'nde akrabası Bahri Sezgin'i (35) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ekrem Sezgin'in (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bafra ilçesinde dün Bahri Sezgin ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem Sezgin arasında tartışma çıkmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ekrem Sezgin, tabancayla ateş ederek Bahri Sezgin'i öldürmüş, ardından İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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