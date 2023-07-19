Samsun'da akaryakıt yüklü tankerle tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü bir tanker ile bir tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.