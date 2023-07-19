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Samsun'da akaryakıt yüklü tankerle tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü bir tanker ile bir tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt yüklü tankerle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Resul Ediz kontrolündeki 06 DPA 74 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolunda Ahmet Ulusoy idaresindeki 55 SB 222 plakalı akaryakıt yüklü tankerle çarpıştı.

Kazada tanker sürücüsü Ulusoy araçta sıkıştı.

Ulusoy'a ihbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince bulunduğu yerde ilk müdahale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Ulusoy, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

İlkadım ulusoy Samsun Güncel Haberler

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