Samandağ'da Nilüfer ATÖF Anaokulu açıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte yaptırılan Nilüfer ATÖF Anaokulu hizmete girdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte yaptırılan Nilüfer ATÖF Anaokulu hizmete girdi.
Samandağ Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Almanya Türk Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu (ATÖF) işbirliğinde, Nilüfer Konteyner Kenti'nde 4 derslikli anaokulu yaptırıldı.
Açılış töreninde konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, anaokulunun ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren ilçe halkının yanında olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından katılımcılar, anaokulunu gezdi.
Kaynak: AA / Güncel