Samandağ'da Nilüfer ATÖF Anaokulu açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte yaptırılan Nilüfer ATÖF Anaokulu hizmete girdi.

Samandağ Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Almanya Türk Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu (ATÖF) işbirliğinde, Nilüfer Konteyner Kenti'nde 4 derslikli anaokulu yaptırıldı.

Açılış töreninde konuşan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, anaokulunun ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren ilçe halkının yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, anaokulunu gezdi.