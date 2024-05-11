Salihli'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Faruk Aydın (64) idaresindeki 35 APU 277 plakalı otomobil, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde, S.B. (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Aydın ve S.B. ile M.K. (60) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.