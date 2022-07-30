Sakarya haberleri... Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu - Haberler

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Sakarya haberleri... Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu

Sakarya haberleri... Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu

Sakarya gündem haberine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 47 yaşındaki kadın, yaklaşık 14 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 47 yaşındaki kadın, yaklaşık 14 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Dün oğluyla İçdedeler Mahallesi Gölveran yolundaki tarlasına giden Zeynep Y. ormanlık alanda kayboldu.

Annesini aramaya başlayan oğlu, herhangi bir iz bulamayınca durumu Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 14 saat sonra ormanlık alanda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Murat Diri - Güncel

Hisarcık Jandarma Sakarya Taraklı Güncel Haberler

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