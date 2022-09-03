Sakarya gündem haberi | Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Sakarya yerel gündem haberine göre Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.T. O.Y. S.S ve M.A'nın üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Elperek Mahallesinde şüpheli A.C'nin evinde gerçekleştirilen aramada ise 23 kök kenevir bitkisi ile içime hazır 800 gram kubar esrar yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Pamukova Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya gündem haberi | Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.