Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi mevkisinde seyreden Hakan Özdemir yönetimindeki 54 AGR 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla sulama kanalından çıkarılan Özdemir'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Hakan Özdemir Pamukova Sakarya Güncel Haberler

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