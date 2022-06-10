Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler

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Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yukarıçalıca Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K.K. (58) ve M.K. (29) arasında husumetten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda A.K.K, İ.B. ile Mahmut Bir'i tabancayla yaraladı.

İ.B. ve Mahmut Bir, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahmut Bir (42) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan M.K. ve A.K.K, jandarma ekiplerince Akyazı ilçesinde yakalandı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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