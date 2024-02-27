Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheliye ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 3 bin 820 dolu, 9 bin 100 boş makaron, 59 elektronik sigara, 35 elektronik sigara likiti, 10 elektronik sigara yedek parça ve aparatları, 154 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigara, 20 nargile tütünü, 235 paket bandrolsüz puro, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 259 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.