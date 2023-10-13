Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Aile Buluşmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz aile buluşmaları çerçevesinde SGM'de gerçekleştirilen buluşmada aileler tecrübelerini paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün engelsiz aile buluşmaları, özel bireyler ve ailelerin katıldığı 'Tecrübe Paylaşımı' programıyla devam etti. SGM'de gerçekleştirilen buluşmada aileler tecrübelerini paylaştı. Aile tecrübe paylaşım günü etkinliği ile karmaşık duygularla mücadele etmiş, ilgi ve emek göstererek çocuklarını yetiştirmiş aileler ile daha yolun başında olan ailelerin bir araya gelerek, tecrübelerini aktarmaları hedeflendi.

Uzman klinik psikolog eşliğinde başlayan programda aileler ile istişareler yapılarak sorunlar dile getirildi, çözüm ve öneriler sunuldu. Erken çocukluk döneminde erken müdahalenin nasıl bir önem arz ettiğinin sunumu yapıldı. Programın sonunda küçük yaşta otizm tanısı koyulan, bu sene büyük bir başarı ve özveri ile Devlet Konservatuarı kazanarak engelleri aşan, arkadaşlarına örnek olan Ahmet Selim Akdağ mini bir konser verdi. Konserde sergilediği performans ile aileleri kendisine hayran bırakan Selim, ailelerden gelen sorulara yanıt verdi. - SAKARYA