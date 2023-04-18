Sahte senetle 10 milyon 600 bin dolarlık dolandırıcılık davasında karar

İSTANBUL'da 95 yaşındaki emekli doktor Mahmut Karaağaç'a sahte düzenlenen üç senet kullanılarak icra yoluyla başlatılan hacizle ortaya çıkan 10.6 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında karar çıktı. Mahkeme, üç sanığa "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası, "Resmi belgede sahtecilik " suçundan ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çaptırdı. Sahtecilik suçundan hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, 3 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Dolandırıcılık olayı 11 Şubat 2020'de emekli Doktor Mahmut Karaağaç'ın Sarıyer, Yeniköy'deki yalısına haciz gelmesiyle ortaya çıkmıştı. O sırada 92 yaşında olan Karaağaç'ın yalısına İstanbul İcra Müdürlüğü görevlileri gitti. Eve haciz işlemleri için geldiğini söyleyen görevli memurlara kendisinin böyle bir borcu olmadığını, alacaklı tarafları tanımadığını söyleyen Karaağaç, Aşkın Akçay isimli kişiden alacaklı olduğu,fakat bu alacakla ilgili yapılan senet üzerindeki sahte işlemlerle Selahattin Altınkaya isimli kişiye borçlu duruma getirildiğini öğrendi. Avukatları aracılığıyla durumu araştıran Mahmut Karaağaç, icra dosyasına 2 milyon 650 bin dolarlık iki bonoyu Aşkın Akçay'a teslim ettiği yönünde tutanak sunulduğunu belirtti. Karaağaç, hiç tanımadığı Selahattin Altınkaya'nın Aşkın Akçay'dan olan 5.3 milyon dolarlık borcuna kefil olduğu bono ile de takip başlatıldığını açığa çıkardı. Üstelik ödeme emrine ilişkin tebligatların da Karaağaç'ın paydaşı olduğu iş merkezindeki çay ocağı çalışanına yaptırıldığı, bu iş merkezinin Karaağaç'ın mernis adresi olmadığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine Mahmut Karaağaç, bonodaki kaşesinde ikinci ismi Tahir'in de bulunduğunu fakat meslek yaşantısı boyunca "Tahir" ikinci ismini hiç kullanmadığını ve hileli yollarla ve sahtecilik yapmak suretiyle haksız olarak kendisini borçlandıran ve haciz işlemleri başlatan şüpheliler hakkında savcılığa şikayette bulundu.

SUÇLAMAYI REDDETTİLER

Savcılıkça ifadesi alınan ve otel işletmeciliği yaptığını söyleyen şüpheli Selahattin Altınkaya, Aşkın Akçay'ı çok iyi tanıdığını, kendisine emekli doktorun iş hanının satılık olduğunu, bu yerin paydaşının çok olduğunu, toparlanması için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyince kabul ettiğini anlattı. Altınkaya, Aşkın'a üç sefer toplam 10 milyon 600 bin dolar ödediğini, ödediği paranın 5.3 milyon dolarını arkadaşı Mehmet Ali Polat'tan ödünç aldığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

SAVCILIK DAVA AÇTI

10'UNCU DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

ŞİKAYETÇİ AVUKATI SANIKLARIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE DİNLENMESİ REDDEDİLDİ

BERAAT TALEP ETTİLER

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

SANIKLARA YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ TEDBİR DEVAM EDECEK

Mahkeme, yargılama aşamasında sanıkların haksız kazanç sağlanması ihtimali bulunduğundan konulan tedbirlerin ise devamına karar verdi. Ayrıca sanıkların banka hesaplarında bulunan 42 bin 900 TL ve 698.84 TL ve 9 bin 138 TL'ye el konulmasına hükmedildi.