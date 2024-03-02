Sahte raporlarla kamu kurumlarına zarar veren şüpheliler yakalandı

İstanbul'da bazı kamu hastanelerine kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuru yapan genel sağlık sigortalı hastaları Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirip sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını toplamda 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; bazı kamu hastanelerine kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuru yapan genel sağlık sigortalı hastaların, Küçükçekmece' faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirildiği tespit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerince hazırlanan raporda, özel hastaneye yönlendirilen 799 hak sahibi hastanın birbiriyle aile, akrabalık, iş, ikamet ve sosyal ortam gibi ilişkilerinin bulunmadığı belirlendi. Özel hastaneye yönlendirilen hastalara sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi fatura keserek kamu kurumlarını toplamda 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 28 Şubat'ta İstanbul, Diyarbakır ve Van illerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adresler ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca Hazine'ye 24 milyon lira ödeme yapmaları üzerine serbest bırakıldığı belirtildi.