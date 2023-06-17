Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 41. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 41'inci kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Gökhan Fidan, Teğmenler Cemal Ayık ve Efe Başçay, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 41. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Gökhan Fidan ile Teğmenler Cemal Ayık ve Efe Başçay'ı makamında kabul ederek, Mavi Vatan'ın yılmaz koruyucularının kuruluş yıldönümünü kutladı. Vali Ekici, "Mavi Vatan'ın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemiz olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız üstlenmiş bulunduğu görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeli ile bugün olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 41. kuruluş yıldönümünü en iyi dileklerimle kutluyorum" dedi.

18 Haziran'da kutlanıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 8 Haziran 2003'te kabul edilen ve 24 Haziran 2003'te Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunla deniz sınıfından ayrılarak müstakil bir yapıya kavuşturuldu. Bu değişiklikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü 18 Haziran'da kutlanmaya başlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile silahlı genel kolluk kuvveti olarak doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlandı. - KIRKLARELİ