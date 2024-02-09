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Sağlık Bakanlığı Amasya'da Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri, Amasya'da yapılan devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden 600 yataklı hastane inşaatını inceleyen yetkililere yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha iyi erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri, Amasya'da yapılan devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Fındıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden 600 yataklı inşaatını inceleyen yetkililere yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha iyi erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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